Rio busca título na casa do Uberlândia Mais uma vitória neste domingo dará à Telemar o título inédito de campeã brasileira. A equipe vence por 2 a 1 a série decisiva do Nacional Masculino de Basquete, disputada em melhor-de-cinco jogos, contra a Unitri/Uberlândia. O clube mineiro, que tem grande força quando joga diante de sua torcida, venceu na sexta-feira por 96 a 91 e volta a atuar em casa, às 15h30 (com SporTV). Nos dois primeiros jogos, no Rio, a Telemar venceu por 87 a 71 e 94 a 91. Uberlândia, do técnico Hélio Rubens Garcia, tem de ganhar as duas partidas restantes para conquistar o bicampeonato. Se houver necessidade, o quinto jogo será terça-feira, no Rio. O ex-jogador Oscar, que é dirigente do time do Rio, deixou a quadra de Uberlândia, na sexta-feira, reclamando muito da segurança do ginásio. ?Torcedor não pode ficar na grade, perto dos atletas. No nosso ginásio, não tem torcedor na gradinha. Nossas famílias ficaram no meio de bêbados, de pessoas fumando cigarro, sendo ofendidas?, gritou Oscar. Cambraia, jogador de Uberlândia, considerou normal as manifestações dos torcedores. O técnico Miguel Ângelo da Luz confia que sua equipe ainda pode fechar o campeonato em Uberlândia. ?O time está vivo, saiu de um placar adverso, na sexta, mostrou que é guerreiro e foi atrás. Só não fechou a série por causa dos erros no primeiro tempo.? O ala Marcelinho, após lamentar que sua equipe não tenha terminado a série por 3 a 0, disse que acredita numa reação, neste domingo. ?Cabe a nossa equipe reagir à atitude que eles tiveram?, disse Marcelinho (marcou 39 pontos na sexta).