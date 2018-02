Rio Claro arrasa o Flamengo e segue invicto no Nacional O Rio Claro não tomou conhecimento do Flamengo, nesta quarta-feira, e se manteve invicto no Nacional Masculino de Basquete. Pela 10ª semana da competição, o time paulista arrasou os cariocas por 98 a 60 (53 a 37), no Ginásio Felipe Karan, no interior paulista, e conseguiu a quinta vitória. O clube da Gávea, que vinha de cinco resultados positivos consecutivos, perdeu pela terceira vez no torneio. Apesar da invencibilidade, junto com Paulistano (oito vitórias) e Universo/BRB (sete), o Rio Claro é apenas o sexto colocado por causa de sua pontuação (10 pontos). "Foi um resultado atípico. Nosso time jogou muito aplicado taticamente, e com qualidade individual. O Flamengo tem um time de bem estruturado, e vem jogando com muita aplicação. Essa vitória foi muito importante", comentou Jorge Guerra, o Guerrinha, técnico do Rio Claro. Os cestinhas da partida foram o ala Demétrius, do Rio Claro, e Gustavo, do Flamengo, com 17 e 13 pontos, respectivamente. Além de ser o melhor pontuador, Demétrius foi escolhido o jogador mais eficiente da partida.