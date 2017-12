Rio Claro assume liderança do hexagonal decisivo A segunda rodada do hexagonal decisivo do Campeonato Nacional masculino de basquete, disputada nesta quinta-feira, no Ginásio Pedrocão, em Franca, deixou o Rio Claro na liderança, com duas vitórias em dois jogos. Telemar, COC, Universo e Franca têm uma vitória e uma derrota. O Ulbra perdeu as duas partidas. No primeiro jogo desta quinta, o Rio Claro venceu o Telemar/Rio de Janeiro por 90 a 80. Já o COC/Ribeirão bateu o Ulbra/Torres somente na prorrogação, por 89 a 88, após empate por 77 a 77 no tempo normal. No jogo de encerramento, o Universo/BRB ganhou do time da casa, o Franca/Mariner/Unimed, por 96 a 92. A terceira rodada do hexagonal será disputada nesta sexta-feira. O COC enfrenta o Telemar, a Ulbra encara o Universo e o Franca pega o Rio Claro. As seis equipes jogam entre si em turno único e as duas primeiras colocadas disputam o título numa melhor de cinco partidas.