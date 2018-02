Rio Claro bate Paulistano e segue 100% no masculino O Bandeirantes/Rio Claro bateu o Paulistano/Dix Amico por 108 a 106, nesta segunda-feira, e segue com 100% de aproveitamento no Campeonato Nacional masculino de basquete: são seis vitórias em seis jogos. Ainda assim, o Rio Claro aparece apenas na sexta colocação na tabela, com 12 pontos, já que tem três partidas a menos que o líder, o Universo/BRB, com 18 pontos (nove vitórias em nove partidas). O Paulistano é o segundo colocado, também com 18 pontos, mas em dez jogos (oito vitórias e duas derrotas). Em outro jogo disputado nesta segunda, o Flamengo/Petrobras ganhou por 106 a 75 do Grajaú Country e chegou à terceira posição, com 16 pontos (seis vitórias e quatro derrotas). O Grajaú é o vice-lanterna - perdeu as sete partidas que fez.