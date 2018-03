Rio Claro derrota Joinville pelo Nacional de basquete

A equipe da Ulbra/Rio Claro/ABCD Bandeirantes (SP) derrotou nesta segunda-feira o Ciser/Univille/Joinville (SC) por 87 a 79 (42 a 44 no primeiro tempo), em partida válida pelas quartas-de-final do 19.º Campeonato Nacional de Basquete Masculino (CNBM 2008). Com o resultado, a série está empatada em 1 a 1. "A equipe está de parabéns porque teve força e soube se superar. O Joinville chegou a abrir uma vantagem de 16 pontos no terceiro período, mas no início do último quarto conseguimos empatar em 68 a 68 até ganharmos por oito pontos", explica o ala Vanderlei, do Rio Claro.