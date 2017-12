Rio Claro fica com a última vaga no basquete Bandeirantes/Rio Claro (SP) ficou com a última vaga do hexagonal final do 17º Campeonato Nacional Masculino de Basquete. Neste domingo, o time jogou em casa e venceu o Paulistano/Dix Amico (SP) por 110 a 103, com 23 pontos do cestinha Fernando, e fechou a série em melhor-de-cinco partidas por 3 a 2. O hexagonal final do campeonato começa na quarta-feira e será disputado em Franca, São Paulo. Além do Rio Claro, estão classificados COC/Ribeirão Preto (SP), Franca/Mariner/Unimed (SP), Ulbra/Torres (RS), Telemar (RJ) e Universo/BRB (DF). A tabela dos jogos do hexagonal será divulgada pela CBB nesta segunda-feira. As 6 equipes jogam entre si em turno único e as duas primeiras colocadas disputam o título numa melhor-de-cinco partidas.