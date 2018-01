Rio Claro ganha de novo no Nacional e é vice-líder O Bandeirantes/Rio Claro ganhou do Pinheiros por 107 a 70, em Rio Claro (SP), nesta terça-feira à noite e agora é vice-líder do Grupo B do Nacional Masculino de basquete, com 76,9% de aproveitamento (10 vitórias e apenas três derrotas). A primeira posição deste grupo é do Franca/Mariner/Unimed, com 85,7% de aproveitamento (12 vitórias e duas derrotas). Com esta vitória, o time de Rio Claro acumula uma seqüência de oito triunfos consecutivos em casa. A competição volta a ter partidas na próxima sexta.