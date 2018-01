Rio Claro ganha do Pinheiros no Nacional No único jogo desta quarta-feira pelo Nacional masculino de basquete, o Bandeirantes/Rio Claro (SP) venceu o Pinheiros (SP) por 88 a 82. Com esse placar, o time do interior garantiu sua primeira vitória no torneio (dois jogos, uma vitória e uma derrota), sendo que tem o mesmo desempenho do adversário. Gustavo, do Pinheiros, com 21 pontos, foi o cestinha da partida. A competição volta a ter jogos na próxima sexta-feira.