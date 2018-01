Rio Claro perde e segue em 3.º no Nacional de Basquete Pela 19.ª semana do Campeonato Nacional Masculino de Basquete 2006/2007, o Joinville/Univille (SC) venceu em casa, neste sábado, o Bandeirantes/Rio Claro (SP) por 76 a 74. Com esse resultado, a equipe paulista ficou em terceiro lugar com 75% de aproveitamento em 12 jogos (nove vitórias e três derrotas), enquanto o time catarinense manteve a nona colocação com 30.8% em 13 partidas (quatro vitórias e nove derrotas). "Foi difícil sair dessa fase ruim. Rio Claro é um adversário forte, chegou na semifinal do Campeonato Paulista. Essa vitória foi merecida, mas ainda temos um longo caminho pela frente para nos recuperamos na competição", disse o armador Espiga, do Joinville, o cestinha do jogo, com 21 pontos. Essa vitória foi incrível. É muito difícil sair de baixo, continuar persistindo, acreditar na recuperação. O placar de 13 a 0 (contra, no início do jogo) comprova isso, mas os jogadores foram guerreiros e lutaram para vencer", comentou o técnico Alberto Bial. O Universo/BRB (DF) segue na liderança invicta com 100% de aproveitamento em 16 partidas (16 vitórias), seguido Paulistano/Dix Amico (SP) com 81.8% em 11 jogos (nove vitórias e duas derrotas), e do Bandeirantes/Rio Claro (SP) com 75% em 12 jogos (nove vitórias e três derrotas). O UNITRI/Uberlândia (MG) é o quarto colocado com 75% em 16 partidas (12 vitórias e quatro derrotas).