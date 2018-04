Rio Claro vence Assis pela 2.ª rodada do Paulista de basquete

Numa partida muito disputada, o Rio Claro venceu o Assis por 64 a 61 na noite deste domingo, em Assis, em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Paulista de basquete masculino.

O Rio Claro, que conhece sua primeira vitória, assume a quinta colocação, justamente atrás da equipe de Assis. A liderança pertence ao time de Franca, que vence São José, Paulistano e Bauru nos critérios de desempate.

O destaque da partida foi Thomas, com 16 pontos e nove rebotes, pelo Rio Claro, enquanto Tischer anotou 15 pontos e pegou nove rebotes pelo lado do time de Assis.

Na próxima rodada, o Rio Claro enfrenta o Sorocaba na quarta-feira, às 20 horas, na casa do adversário, enquanto o Assis joga somente no sábado, às 20 horas, diante do Santo André, em Assis.

Próximos jogos

Quarta, dia 26

19 horas - Metodista/São Bernardo x GRSA/Itabom - Bauru B.T.

20 horas - Apaba/Santo André x Paulistano/Amil

20 horas - Flextronics/L.S.B./P.M. Sorocaba x Rio Claro E. C./SEME

Quinta, dia 27

20 horas - Palmeiras/Lupo/Araraquara x XV/Cosan/Bom Peixe/AMHPLA/SELAM

20 horas - Pinheiros x Americana Basketball