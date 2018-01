Rio Claro vence em Bauru e é vice no Nacional O Plasútil/Sukest/Bauru perdeu em casa por 69 a 74 para o Bandeirantes/Rio Claro, no único jogo desta quarta-feira à noite pelo Nacional Masculino de Basquete. Assim, time de Rio Claro fica com a vice-liderança do Grupo B, com 75% de aproveitamento (12 vitórias e quatro derrotas). A liderança é de Franca, com 86,7% em 15 partidas (13 vitórias e duas derrotas). Faltando uma partida para encerrar sua participação na primeira fase, Franca já garantiu o primeiro lugar no grupo.