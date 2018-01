Rio Claro vence o Ribeirão no Nacional de basquete O Bandeirantes/Rio Claro, do técnico Guerrinha, venceu ontem o COC/Ribeirão Preto, de Lula, por 92 a 77, num confronto paulista, pela 12ª semana do Nacional Masculino de basquete. ?Mostramos um jogo coletivo excelente e uma grande defesa?, disse Guerrinha. ?Pagamos caro pelos erros do segundo quarto, quando jogamos muito mal e perdemos por 28 a 7?, observou Lula. Outros jogos deste domingo: Sport Recife 80 x 100 Minas; Flamengo 76 x 93 Uberlândia; Joinville 99 x 78 Santo André.