Rivais do futebol jogam no basquete Bem longe dos primeiros lugares na tabela de classificação do Campeonato Paulista de Basquete, a rivalidade que Corinthians e Palmeiras levam para o campo de futebol não tem a mesma intensidade nas quadras. Mas não deixa de ser um clássico, pela tradição que tem ´clubes de camisa´. Somados, os times têm 21 títulos em 69 anos de história da competição - como Palestra Itália, o Verdão foi tricampeão de 1932 a 1934. O Timão foi campeão estadual de basquete 13 vezes e o Palmeiras, 8. Os dois times já tiveram grandes estrelas e fizeram uma final em 1965, vencida pelo Corinthians. Mas nesta terça-feira fazem no basquete apenas um clássico entre os últimos colocados. A partida será às 20 horas, no Ginásio do Parque São Jorge (com transmissão da ESPN/Brasil). O Corinthians, que voltou a disputar o Paulista nesta temporada depois de uma ausência de quatro anos, ainda não venceu uma partida em sete rodadas - ocupa a 15.ª e última colocação. O Palmeiras não mantém uma equipe de ponta, mas desde 1988 nunca deixou de ter time disputando o Paulista. Também não está em uma boa posição - ocupa a 10.ª colocação, com duas vitórias em oito partidas. O Paulista estava interrompido por causa dos Jogos Abertos do Interior que, no basquete masculino, foi ganho pelo time de Ribeirão Preto. Pelo Paulista feminino, três josgos, nesta terça-feira. Às 16 horas, AA Guaru x SME/Araçatuba e às 20 horas, Corinthians/Santo André x Serc/Santa Maria e Sundown Bike x BCN/Osasco.