Robert Horry do San Antonio Spurs bate recorde na NBA

O jogador Robert Horry, do San Antonio Spurs, disputou neste domingo sua 237.ª partida pelos playoffs da NBA, em 16 anos na Liga. Horry igualou o recorde do pivô Kareem Abdul-Jabbar. Aos 37 anos, o jogador anotou dois pontos, nos nove minutos que esteve em quadra, na vitória do seu time contra o New Orleans Hornets, por 100 a 80. Os Spurs empataram em 1 a 1 a série dos playoffs da Conferência Oeste. Horry é recordista de títulos da NBA em atividade, conquistou sete com Spurs, Los Angeles Lakers e Houston Rocketes. Em toda sua carreira, nos times em que estava, sempre alcançou pelo menos a segunda fase dos playoffs.