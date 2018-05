Rockets atropela Utah Jazz e abre vantagem na série; Pelicans bate Warriors

O Houston Rockets voltou atuar em alto nível e não deu chances para o Utah Jazz. Na noite de sexta-feira, James Harden dividiu o protagonismo com seus companheiros e a equipe venceu o adversário por 113 a 92.

O resultado deixa o Rockets em vantagem de 2 a 1 nas semifinais dos playoffs da Conferência Oeste. O quarto jogo da série acontecerá neste domingo, às 21h (de Brasília) novamente em Utah.

Harden conseguiu um "double-double" com 25 pontos e 12 assistências. Eric Gordon também anotou 25 pontos. Chris Paul fez 15. O brasileiro Nenês esteve por 13 minutos em quadra. Anotou oito pontos, pegou quatro rebotes e deu uma assistência.

Pelo lado do Utah Jazz, o maior pontuador foi Royce O'Neale, com 17 pontos. O brasileiro Raulzinho teve mais tempo em quadra do que o habitual. Jogou 16 minutos, fez oito pontos, pegou três rebotes, deu quatro assistências e ainda conseguiu dois roubos de bola. Vale lembrar que o Jazz atuou mais uma vez desfalcado de seu principal jogador, o armador Ricky Rubio, que se recupera de lesão na perna esquerda.

No outro duelo da noite desta sexta, o New Orleans Pelicans contou com grande atuação de Anthony Davis para derrotar o Golden State Warriors por 119 a 100, em casa. O ala-pivô fez 33 pontos e pegou 18 rebotes. Também contou com atuação apagada das estrelas adversárias para diminuir a vantagem do adversário na série em 2 a 1.

Além de Anthony Davis, quem também se destacou no time anfitrião foi Rajon Rondo. Ele marcou apenas quatro pontos, mas deu impressionantes 21 assistências e pegou 10 rebotes. Jrue Holiday também fez um bom jogo com 21 pontos, sete rebotes e cinco assistências.

Pelo lado do Warriors, o principal pontuador foi Klay Thompson, com 26 pontos. Kevin Durant fez 22 e Stephen Curry, ainda sentindo a falta de ritmo de jogo, anotou 19. O quarto jogo da série acontece neste domingo, às 16h30 (de Brasília).