Rockets bate Spurs e segue firme na ponta do Oeste; Blazers ganha a 10ª seguida

Em um dos quatro jogos disputados na rodada da noite desta segunda-feira na NBA, o Houston Rockets se consolidou como líder da Conferência Oeste da liga de basquete dos Estados Unidos ao vencer o San Antonio Spurs por 109 a 93, em casa, onde passou a contabilizar 53 triunfos em 67 partidas nesta temporada regular.

+ Raulzinho sofre fratura no pulso e desfalca o Utah Jazz na NBA

+ Sem Curry, Warriors tropeça diante do Timberwolves e perde a 2ª seguida na NBA

Impulsionado principalmente por mais uma boa atuação do trio formado por James Harden, Chris Paul e Clint Capela, o Rockets impôs ao Spurs a sua 30ª derrota em 67 jogos, retrospecto que o deixa hoje fora da zona de classificação aos playoffs, em 10º lugar do Oeste.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Principal cestinha desta temporada, Harden foi o maior pontuador do jogo desta segunda-feira, com 28, enquanto Paul somou outros 18 pontos e ficou muito próximo de um "double-double" ao distribuir nove assistências. Capela, por sua vez, fez 13 pontos e pegou nove rebotes, sendo que os anfitriões ainda contaram com o suplente Gerald Green fazendo 14 pontos e Trevor Ariza mais 15.

Dominante nos três primeiros períodos da partida, o time de Houston ainda pôde se dar ao luxo de poupar Harden do quatro derradeiro do confronto, o único em que os visitantes somaram mais pontos do que os donos da casa (26 a 21). Derrick White e Bryn Forbes, que começaram o duelo entre os reservas, foram os maiores cestinhas do Spurs, com 14 pontos cada.

Com o triunfo, o Rockets também garantiu a sua vantagem sobre o vice-líder do Oeste, Golden State Warriors, que tem 51 vitórias e 16 derrotas. Os atuais campeões da NBA só voltam a jogar pela competição na quarta-feira, quando atuarão em casa diante do Los Angeles Lakers.

BLAZERS IMPARÁVEL

Em grande fase, o Portland Trail Blazers emplacou a sua décima vitória consecutiva ao derrotar o Miami Heat por 115 a 99, também em casa, em outro duelo da rodada desta segunda-feira à noite. Assim, a equipe passou a contabilizar 41 triunfos em 67 partidas e se firmou na terceira posição do Oeste, logo à frente do Oklahoma City Thunder, quarto colocado, que atingiu 40 vitórias em 69 duelos ao superar o Sacramento Kings por 106 a 101, também como mandante.

Os grandes destaques do Blazers neste duelo foram Damian Lillard, cestinha com 32 pontos e autor de dez assistências, e o bósnio Jusuf Nurkic, com 27 pontos e 16 rebotes. Pelo lado do Heat, que fecha a zona de classificação aos playoffs como oitavo colocado do Leste, o esloveno Goran Dragic se sobressaiu com 23 pontos.

O Thunder, por sua vez, viu o astro Russell Westbrook brilhar ao atingir o seu 99º "triple-double" em sua trajetória na NBA. Ele marcou 17 pontos, deu 11 assistências e pegou 10 rebotes, ficando agora muito perto de entrar para o seleto grupo de jogadores que conseguiram dois dígitos em três fundamentos em pelo menos 100 jogos. Os únicos até hoje foram Oscar Robertson (181), Magic Johnson (138) e Jason Kidd (107).

Confira os resultados da rodada desta segunda-feira à noite:

Houston Rockets 109 x 93 San Antonio Spurs

Memphis Grizzlies 103 x 121 Milwaukee Bucks

Oklahoma City Thunder 106 x 101 Sacramento Kings

Portland Trail Blazers 115 x 99 Miami Heat

Confira os jogos desta terça-feira:

Philadelphia 76ers x Indiana Pacers

Washington Wizards x Minnesota Timberwolves

New York Knicks x Dallas Mavericks

Atlanta Hawks x Oklahoma City Thunder

Brooklyn Nets x Toronto Raptors

New Orleans Pelicans x Charlotte Hornets

Chicago Bulls x Los Angeles Clippers

San Antonio Spurs x Orlando Magic

Utah Jazz x Detroit Pistons

Phoenix Suns x Cleveland Cavaliers

Los Angeles Lakers x Denver Nuggets