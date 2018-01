Rockets batem fora de casa os Celtics Steve Francis e Cuttino Mobley marcaram juntos 64 pontos e lideraram a vitória do Houston Rockets sobre o Boston Celtics por 101 a 95, nesta segunda-feira, pela NBA. Mobley, que anotou 31 pontos e pegou 10 rebotes, fez a cesta que levou a partida para a prorrogação. Francis, que ficou fora da última partida por contusão, fez 33 pontos. O resultado deixa os Rockets na quinta colocação na Divisão do Meio-Oeste, com 30 vitórias em 56 jogos. O Dallas Mavericks lidera. Antoine Walker e Paul Pierce foram os cestinhas do Celtis, com 22 pontos cada. Agora, o Boston está empatado em números de vitórias com o Philadelphia Sixers, 31. Mas os Celtics ficam com o segundo lugar da Divisão do Atlântico, com uma derrota a menos que os Sixers. O New Jersey Nets é o líder. Outros jogos desta segunda: Memphis 103 x 92 Utah Minnesota 117 x 114 Milwaukee Chicago 90 x 87 Phoenix Golden State 94 x 89 Denver Seattle 86 x 79 Detroit