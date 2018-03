Rockets batem Lakers na NBA No duelo dos gigantes da NBA, o Houston Rockets, equipe do rookie chinês Yao Ming, levou a melhor sobre os Los Angeles Lakers do astro Shaquille O?neal na noite desta sexta-feira, em Houston. A vitória por 102 a 91 manteve o time do Texas no páreo pela vaga na próxima fase dos playoffs desta temporada, ao diminuir a vantagem dos Lakers na série melhor-de-sete para duas vitórias contra uma. No outro jogo da noite, o Indiana Pacers derrotou o Boston Celtics por 108 a 85, na casa do Boston, e abriu uma vantagem de 3 a 0 na série melhor-de-sete.