Rockets chega à 17ª vitória seguida na NBA e abre vantagem sobre o Warriors

O Houston Rockets derrotou o Milwaukee Bucks na noite de quarta-feira por 110 a 99, fora de casa, e acumulou a 17ª vitória consecutiva na atual temporada da NBA. James Harden, mais uma vez, foi o principal destaque da partida com 26 pontos, cinco rebotes e seis assistências.

O resultado mantém o Rockets na liderança da Conferência Oeste, com 51 vitórias e 13 derrotas, à frente dos atuais campeões, o Golden State Warriors, que venceu 50 partidas e perdeu 14. O time de Stephen Curry volta à quadra nesta quinta-feira, quando receberá o San Antonio Spurs.

O Bucks fez uma boa partida e teve como principal jogador Giannis Antetokounmpo, que marcou 30 pontos e pegou sete rebotes. Mas a pontuação não foi o suficiente para bater o principal destaque da temporada até aqui. O time anfitrião ocupa o oitavo lugar da Conferência Leste, com 34 vitórias e 31 derrotas - está dentro de uma das oito vagas para os playoffs.

LEBRON GARANTE VITÓRIA DO CAVS

Com 39 pontos de LeBron James, o Cleveland Cavaliers derrotou o Denver Nuggets por 113 a 108, fora de casa. O astro do time visitante ainda chegou perto de um "triple-double" ao dar 10 assistências e pegar oito rebotes. Do time adversário, destaque para Nikola Jokic, com 36 pontos.

O Cavaliers é o terceiro colocado da Conferência Leste, com 38 vitórias e 26 derrotas. O Nuggets é o nono da Oeste, com 35 vitórias e 30 derrotas.

RAPTORS SEGUE NA PONTA

Mesmo sem fazer uma grande apresentação, o Toronto Raptors demonstrou poder de reação e derrotou o Detroit Pistons por 121 a 119, fora de casa, após a partida ter ido para a prorrogação. Foi a sexta vitória seguida dos líderes da Conferência Leste.

A bola do jogo, que garantiu o triunfo, foi anotada por Fred VanVleet a um segundo do fim da prorrogação. A jovem revelação, no entanto, fez apenas seis pontos no total. O principal destaque dos visitantes foi DeMar DeRozan, com 42 pontos.

Pelo lado do Pistons, Blake Griffin fez uma grande partida e marcou 31 pontos. Foi dele a bola que empatou a partida nos segundos finais do último quarto. Na prorrogação, ele também teve a oportunidade de virar o jogo, mas desperdiçou um arremesso dos três pontos.

O Raptors lidera com 47 vitórias e 17 derrotas, à frente do Boston Celtics, que tem 45 e 20. O Pistons está em nono lugar, com 34 triunfos e 31 tropeços.

JAZZ CHEGA À 4ª VITÓRIA SEGUIDA

O Utah Jazz demonstrou que vive bom momento na temporada, bateu o Indiana Pacers por 104 a 84, fora de casa, e chegou ao quarto triunfo consecutivo. O adversário também vinha de uma sequência positiva de três vitórias. O destaque dos visitantes foi o pivô Rudy Gobert, com 23 pontos e 14 rebotes.

O resultado deixou o Utah Jazz bem próximo de uma vaga aos playoffs. A equipe está em décimo lugar, com 35 vitórias e 30 derrotas, no Oeste. O oitavo colocado, o Los Angeles Clippers tem 34 vitórias e 29 derrotas. O Pacers é o quinto da Leste (37/28).

