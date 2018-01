Rockets derrotam Trail Blazers na NBA Liderados por Steve Francis, os Rockets venceram os Trail Blazers por 109 a 103 na madrugada deste sábado pela liga norte-americana de basquete. Em Los Angeles, os Clippers derrotaram os Timberwolves por 111 a 105, com destaque para Eric Piatkowski que fez cinco cestas de três pontos e marcou 26 ao total. O New York Knicks passou fácil pelos Hawks e venceu o adversário por um placar amplo de 101 a 65. Latrell Sprewell marcou 22 pontos e comandou a vitória da equipe. Em Washington, os Wizards venceram o Magic por 113 a 110 enquanto os Cavaliers derrotaram os Nets por 97 a 91. Outros jogos: os Raptors ganharam do Miami Heat por 94 a 82, os Pacers venceram os Celtics por 113 a 110. Em Denver, os Nuggets dominaram o jogo contra o Warriors e venceram por 108 a 92. O Suns ganhou dos SuperSonics por 109 a 100.