Rockets e Timberwolves vencem na NBA Apenas duas partidas foram disputadas na noite desta quinta-feira pela liga de basquete norte-americana (NBA). Em Nova York, o Houston Rockets derrotou o New York Knicks, por 111 a 79. Foi a quarta derrota consecutiva do Knicks na atual temporada. No outro jogo da noite, o Minnesota Timberwolves venceu em casa o Portland Trail Blazers. Placar final: 96 a 75.