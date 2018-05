Rockets e Warriors vencem e se enfrentam no final do Oeste na NBA

A decisão da Conferência Oeste da NBA na temporada 2017/2018 será entre Houston Rockets e Golden State Warriors. Na noite de terça-feira, os times fecharam suas respectivas séries em 4 a 1, confirmando o favoritismo. Agora, se enfrentarão em até sete jogos pela vaga na final da liga.

Com a melhor produção ofensiva de Chris Paul na sua carreira nos playoffs, o Rockets derrotou o Utah Jazz por 112 a 102, em casa. O armador marcou 41 pontos e se classificou pela primeira vez à final da conferência na sua carreira, embora esteja disputando a pós-temporada pela nona oportunidade.

Nove vezes eleito para o All-Star Game, Paul está em sua primeira temporada no Rockets, após ser envolvido em uma troca com o Los Angeles Clippers. Ele ainda contribuiu com dez assistências e sete rebotes. Já o brasileiro Nenê somou seis pontos e dois rebotes nos 11 minutos em que ficou na quadra.

O novato Donovan Mitchell somou 24 pontos pelo Jazz e ainda deu nove assistências, mas deixou o encontro a sete minutos do fim, aparentemente com uma lesão na perna esquerda. Rudy Gobert somou 12 pontos e nove rebotes, enquanto o brasileiro Raulzinho deu três assistências e capturou um rebote nos 17 minutos em que atuou.

Após ir ao intervalo vencendo por 54 a 46, o Rockets viu o Jazz reagir no fim do terceiro quarto e assumir a liderança do placar, iniciando o último período à frente por 78 a 75. Mas aí o time da casa se impôs e até triunfou com certa facilidade.

O Rockets não disputava a decisão do Oeste desde 2015. Por sua vez, o Jazz caiu pelo segundo ano seguido nas semifinais de conferência, sendo que na temporada anterior havia sido varrido pelo Warriors.

O Warriors se garantiu na final do Oeste pelo quarto ano seguido ao derrotar o New Orleans Pelicans por 113 a 104, em Oakland. Stephen Curry, que chegou a ficar quase seis semanas afastado das quadras por causa de uma lesão no joelho, mostrou ter recuperado a melhor forma ao marcar 28 pontos.

Kevin Durant foi outro destaque do Warriors ao anotar 24 pontos, enquanto Klay Thompson acrescentou 23 e Draymond Green somou 19 pontos, 14 rebotes e nove assistências. Anthony Davis terminou com 34 pontos e 19 rebotes para o Pelicans, que há três meses precisa lidar com a ausência de DeMarcus Cousins, por causa de uma lesão no tendão de Aquiles. Jrue Holiday conseguiu um "triple-double" de 27 pontos, 11 assistências e dez rebotes.

O Warriors liderou o placar durante quase todo o duelo, indo ao intervalo vencendo por 59 a 56 e praticamente assegurando o seu triunfo no terceiro quarto, em que chegou a ter uma vantagem de 26 pontos. O Pelicans ficou a sete pontos a dois minutos do fim, mas não conseguiu a virada.

A série entre Rockets, o líder do Oeste na temporada regular, e Warriors se iniciará na segunda-feira em Houston. O último confronto entre os times nos playoffs foi em 2016, na primeira rodada, com o time de Oakland avançando com o triunfo por 4 a 1.

Nesta quarta-feira, o Boston Celtics recebe o Philadelphia 76ers para o quinto jogo das semifinais da Conferência Leste. O time da casa está em vantagem de 3 a 1 e se classifica em caso de novo triunfo.