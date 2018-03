Rockets erra muito, mas vence Pistons pela NBA

O Houston Rockets contou com 29 pontos do ala/armador Tracy McGrady e 21 do pivô chinês Yao Ming, que também pegou 13 rebotes, para vencer por 80 a 77 o Detroit Pistons, no Toyota Center, pela temporada regular da NBA. Foi a terceira vitória nos últimos sete jogos para o Rockets (12 vitórias e 11 derrotas), que vinha de duas derrotas consecutivas. Apesar da vitória, o time mostrou uma grave deficiência nos lances livres, registrando apenas 27% de acertos. O Rockets acertou apenas 6 de 22 lances livres. Seus jogadores desperdiçaram 14 dos 15 primeiros no jogo. A pior marca na história da NBA é do Toronto Raptors, que errou os três que tentou durante um jogo contra o Charlotte Hornets, em 1996. O Pistons (15 vitórias e 7 derrotas), que vinha de duas vitórias consecutivas, teve seu cestinha, o pivô Rasheed Wallace, eliminado por seis faltas pessoais. Ele somou 21 pontos e oito rebotes.