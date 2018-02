Rockets não superam os Spurs na NBA O Houston Rockets perdeu a oportunidade de se isolar na oitava posição da Conferência Leste. A equipe perdeu para o San Antonio Spurs por 98 a 85, em San Antonio (EUA), e soma agora 37 vitórias e 35 derrotas, ou seja, uma derrota a mais que o Phoenix Suns, que tem o mesmo número de vitórias. O time chegou a estar na frente 11 pontos no último quarto. Cuttino Mobley liderou os Rockets, com 21 pontos. A vitória, a 51ª, consolida ainda mais a ótima fase dos Spurs. A equipe está na segunda posição da Conferência Leste, com 51 vitórias e 20 derrotas, e tem a segunda melhor campanha desta temporada na NBA. Stephen Jackson e Tim Duncan foram os destaques dos Suns. Jakcson fez 27 pontos e Duncan marcou 25. Outros dois jogos completaram a noite. O Orlando Magic venceu em casa o Minnesota Timberwolves por 110 a 107. Tracy McGrady, do Magic, foi o cestinha, com 30 pontos. Em Sacramento, os Kings derrotaram o Los Angeles Clippers por 93 a 83.