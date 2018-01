Rockets, Nuggets e Nets chegam fortes à reta final da NBA A consistência e o bom jogo chegaram no momento oportuno para Houston Rockets, Denver Nuggets e New Jersey Nets, que consolidaram sua posição na semana que antecede os playoffs da NBA. O ala-armador Tracy McGrady somou 39 pontos, 11 rebotes e nove assistências para o Rockets, que venceu por 120 a 117 o Phoenix Suns. A vitória garantiu a quarta melhor campanha da Conferência Oeste e a vantagem de campo na primeira rodada da fase final. O pivô chinês Yao Ming contribuiu com 34 pontos e nove rebotes. O Rockets (52-29) chegou à quinta vitória consecutiva e rompeu uma seqüência de seis derrotas nos confrontos com o Suns. Pela equipe de Phoenix, o pivô Amar Stoudemire, com 30 pontos, e o ala Shawn Marion, com 27 e dois tocos, foram os destaques. O Suns (61-20), é a segunda melhor equipe da Conferência Oeste. Allen Iverson marcou 25 pontos, liderando o ataque do Nuggets, que venceu por 122 a 107 o Minnesota Timberwolves. Foi a nona vitória nos últimos 10 jogos. Já o novato Randy Foye e Justin Reed, com 19 pontos cada um, lideraram o Timberwolves, que mesmo contando com um dos melhores jogadores da NBA, o ala-pivô Kevin Garnett, está fora dos playoffs. O ala-armador Vince Carter cravou mais um ´triple-double´ em sua carreira, com 29 pontos, 12 rebotes e 10 assistências, ajudando o Nets a vencer por 104 a 95 o New York Knicks. A vitória permitiu ao Nets (40-41) garantir a sétima melhor campanha da Conferência Leste. O time pode ainda chegar em sexto, se vencer seu último jogo e se o Washington Wizards (40-40) perder os dois que restam. Outros jogos da rodada da NBA: Miami Heat 89 x 91 Boston Celtics Milwaukee Bucks 102 x 96 Atlanta Hawks Memphis Grizzlies 101 x 91 San Antonio Spurs Utah Jazz 130 x 93 Portland Trail Blazers Sacramento Kings 118 x 125 New Orleans Hornets