Rockets perdem em casa para os Lakers Os jogadores Kobe Bryant e Derek Fisher comandaram nesta quinta-feira o Los Angeles Lakers na vitória por 107 a 101 contra o Houston Rockets. Bryan marcou 27 pontos e Fischer 23. Os Lakers continuam liderando a Divisão do Pacífico com 19 vitórias e apenas três derrotas, além de terem a melhor campanha entre as 29 equipes da NBA. Confira os resultado dos outrosjogos: Toronto-Raptors 96 x 91 Chicago-Bulls; New York-Knicks 88 x 90 Memphis-Grizzlies; Dallas-Mavericks 113 x 101 Milwaukee-Bucks.