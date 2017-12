Rockets sofre, mas supera Utah Jazz e fatura 14ª vitória seguida na NBA

Foi com uma boa dose de sofrimento, mas o Houston Rockets bateu o Utah Jazz na noite desta segunda-feira e cravou a sua 14ª vitória consecutiva na temporada regular da NBA. O dono da melhor campanha do campeonato até agora superou o Jazz por 120 a 99, fora de casa, em dia sem brasileiros em quadra.

Com o resultado, o Rockets chegou a sua 25ª vitória na temporada. Tem apenas quatro derrotas. E mantém a vantagem sobre o Golden State Warriors, que venceu o Los Angeles Lakers por 116 a 114, também nesta segunda. Os atuais campeões são os vice-líderes da Conferência Oeste, com 24 triunfos e seis derrotas.

Para ampliar sua série vitoriosa, o Rockets contou com uma atuação decisiva inesperada nesta noite. Eric Gordon foi o cestinha da partida, ao anotar 33 pontos, seu recorde na temporada. Ele anotou 17 destes pontos no último quarto, quando os visitantes precisaram mostrar serviço em quadra para reagir no jogo e buscar a vitória.

Maior astro da equipe, James Harden foi mais discreto nesta segunda. Registrou 26 pontos, seis rebotes e seis assistências. Clint Capela anotou um "double-double" de 24 pontos e 20 rebotes. O brasileiro Nenê não entrou em quadra nesta noite de segunda.

Pelo Jazz, o destaque foi Rodney Hood. Ele saiu do banco de reservas para se tornar o cestinha da equipe na partida, com 26 pontos. Raulzinho também não ganhou oportunidade nesta rodada.

Com o tropeço, o Jazz ocupa a nona colocação da Conferência Oeste, fora da zona de classificação aos playoffs, com 14 triunfos e 17 derrotas. O time perdeu seis das últimas sete partidas que disputou.

Na Conferência Leste, o Boston Celtics sustentou a ponta ao derrotar o Indiana Pacers pelo apertado placar de 112 a 111. Terry Rozier foi o responsável por garantir a vitória dos visitantes, em Indianápolis, ao converter cesta decisiva faltando 1,5 segundo para o fim da partida.

Se o reserva Rozier brilhou no fim, Kyrie Irving conduziu o Celtics ao longo de toda a partida. Ele foi o cestinha do time, com 30 pontos. O jogador contribuiu ainda com quatro assistências. Al Horford esteve perto de um "triple-double" ao anotar 14 pontos, 10 rebotes e nove assistências. E Jayson Tatum registrou 16 pontos.

Pelo Pacers, Victor Oladipo fez a sua parte, ao anotar 38 pontos, mas não foi o suficiente para evitar a derrota dos anfitriões.

Na liderança da Conferência Leste, o Celtics apresenta agora 26 vitórias e sete derrotas. Tem agora boa vantagem sobre o Cleveland Cavaliers, que não jogou nesta segunda e exibe 23 triunfos e oito derrotas.

Confira os resultados da noite desta segunda-feira:

Indiana Pacers 111 x 112 Boston Celtics

New York Knicks 91 x 109 Charlotte Bobcats

Miami Heat 104 x 110 Atlanta Hawks

Philadelphia 76ers 115 x 117 Chicago Bulls

Utah Jazz 99 x 120 Houston Rockets

Portland Trail Blazers 107 x 108 Minnesota Timberwolves

Denver Nuggets 94 x 95 Oklahoma City Thunder

Dallas Mavericks 91 x 97 Phoenix Suns

Los Angeles Clippers 91 x 109 San Antonio Spurs

Los Angeles Lakers 114 x 116 Golden State Warriors

Acompanhe os jogos desta terça-feira:

Washington Wizards x New Orleans Pelicans

Philadelphia 76ers x Sacramento Kings

Milwaukee Bucks x Cleveland Cavaliers