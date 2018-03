Rockets sofre, mas vence e encerra série invicta do Blazers na NBA

O Houston Rockets sofreu na noite desta terça-feira, mas buscou a vitória sobre o Portland Trail Blazers, na rodada da NBA. Em duelo equilibrado, o Rockets contou mais uma vez com o brilho de James Harden para vencer por 115 a 111, acabando com a série invicta de 13 jogos do adversário.

Jogando fora de casa, o Rockets saiu atrás no placar no primeiro quarto, mas buscou o empate no segundo período. No intervalo do jogo, o marcador exibia 55 pontos para cada time. O duelo seguiu equilibrado até os instantes finais, quando Harden anotou uma cesta de três e deixou os visitantes em vantagem, faltando menos de dois minutos para o fim.

O Blazer até esboçou reação em suas últimas jogadas, mas Chris Paul garantiu o triunfo dos favoritos ao converter dois arremessos livres no fim.

Harden, forte candidato a MVP da temporada, foi o cestinha da partida, com 42 pontos. Ele anotou ainda seis rebotes e sete assistências. Chris Paul contribuiu com 22 pontos e Eric Gordon, com 18. Luc Mbah a Moute registrou 13 pontos. O brasileiro Nenê ficou de fora da partida mais uma vez.

Pelo Blazers, o destaque foi Al-Farouq Aminu, com seus 22 pontos. Jusuf Nurkic marcou um "double-double" de 21 pontos e 11 rebotes e Damian Lillard cravou 20 pontos. Nada disso impediu o fim da invencibilidade da equipe, que vinha de sua segunda maior série invicta da história - o time obteve a mesma sequência em 2007.

O Blazers são o terceiro colocado da Conferência Oeste, com 44 vitórias e 27 derrotas. Está atrás somente do Golden State Warriors (53/18) e do próprio Rockets, que chegou a sua 57ª vitória - tem ainda 14 derrotas. O time liderado por Harden é o dono da melhor campanha da temporada regular até agora.

Pelo lado Leste, os dois líderes da tabela venceram suas partidas. Primeiro colocado da tabela, o Toronto Raptors bateu o Orlando Magic por 93 a 86, fora de casa, com boa atuação de Kyle Lowry, responsável por 25 pontos. Shelvn Mack foi o destaque do Magic, com 17 pontos. O Raptors soma agora 53 vitórias e 18 derrotas. Já o Magic é o penúltimo da Conferência, com 21 triunfos e 50 revezes.

O Boston Celtics fez a lição de casa ao superar o Oklahoma City Thunder, de Russell Westbrook, pelo apertado placar de 100 a 99, diante de sua torcida. Mesmo desfalcado, o Celtics brilhou em quadra, principalmente nos segundos finais do jogo. Jayson Tatum liderou a equipe, com um "double-double" de 23 pontos e 11 rebotes. Marcus Morris ajudou com 21 pontos.

Westbrook, pelo Thunder, marcou 27 pontos, oito rebotes e sete assistências, sem anotar um "triple-double" desta vez. O astro não conseguiu evitar a derrota que acabou com a invencibilidade de seis jogos da equipe, que é a quarta colocada da Conferência Oeste, com 43 triunfos e 30 derrotas. O Celtics segue tentando se aproximar do líder Raptors, no lado Leste. O time tem agora 48 vitórias e 23 derrotas.

Confira os resultados da noite desta terça-feira:

Orlando Magic 86 x 93 Toronto Raptors

Boston Celtics 100 x 99 Oklahoma City Thunder

Minnesota Timberwolves 123 x 109 Los Angeles Clippers

New Orleans Pelicans 115 x 105 Dallas Mavericks

Utah Jazz 94 x 99 Atlanta Hawks

Phoenix Suns 88 x 115 Detroit Pistons

Portland Trail Blazers 111 x 115 Houston Rockets

Acompanhe os jogos desta quarta-feira:

Cleveland Cavaliers x Toronto Raptors

Philadelphia 76ers x Memphis Grizzlies

Brooklyn Nets x Charlotte Hornets

Miami Heat x New York Knicks

Chicago Bulls x Denver Nuggets

Milwaukee Bucks x Los Angeles Clippers

San Antonio Spurs x Washington Wizards