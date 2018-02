Rockets supera Kings, vence a décima seguida e assume a ponta do Oeste

A NBA e a Conferência Oeste têm um novo líder na temporada 2017/2018. O Houston Rockets fez a sua parte na rodada de quarta-feira e ainda contou com o tropeço do Golden State Warriors para assumir a dianteira antes da pausa da liga para o fim de semana do All-Star Game. Agora, então, acumula 44 vitórias em 57 jogos, enquanto os atuais campeões têm o mesmo número de triunfos, mas com uma derrota a mais.

Embalado, o Rockets conquistou a décima vitória consecutiva ao superar o Sacramento Kings, em casa, por 100 a 91, com mais uma grande atuação de James Harden, que somou 28 pontos, nove rebotes e nove assistências pelos líderes da NBA, que também acumulam 17 triunfos nos últimos 19 duelos.

A vitória poderia ter sido mais fácil para o Rockets, que chegou a abrir vantagem de 17 pontos, mas viu o Kings se aproximar perigosamente no último quarto. O time de Houston, porém, não chegou a perder a liderança. E além de Harden, outro destaque foi Chris Paul, com 19 pontos e sete assistências. Bogdan Bogdanovic marcou 20 pontos e liderou o Kings, que está na 13ª posição no Oeste com 18 triunfos em 57 partidas.

Já o Warriors perdeu para o Portland Trail Blazers por 123 a 117, fora de casa. A partida no Oregon ficou marcada pelo duelo de dois grandes cestinhas. Damian Lillard deixou a quadra com a vitória e 44 pontos e oito assistências, mas não foi o maior anotador da noite, pois Kevin Durant fez 50 pontos, marca alcançada pela quinta vez na carreira e a primeira nesta temporada. Além disso, acumulou sete rebotes e seis assistências.

CJ McCollum acrescentou 29 pontos pelo Blazers, que está com 32 vitórias em 58 jogos, na sexta posição no Oeste, e encerrou a sequência de três vitórias do vice-líder da mesma conferência.

BRIGA PELA PONTA DO LESTE

Também pela rodada de quarta-feira da NBA, o Los Angeles Clippers superou o Boston Celtics por 129 a 119, obtendo a quarta vitória nos últimos cinco duelos, DeAndre Jordan somou 30 pontos e 13 rebotes, Tobias Harris acrescentou 21 pontos e Danilo Gallinari fez 20 pelo nono colocado no Oeste.

Kyrie Irving liderou o Celtics com 33 pontos e oito assistências, Al Horford fez 20 e Marcus Morris acrescentou 13 pontos e 11 rebotes. Com quatro derrotas nos últimos cinco duelos, o time de Boston está em segundo lugar no Leste, com 40 vitórias em 59 jogos, cada vez mais distante do líder Toronto Raptors, com 41 triunfos em 57 duelos.

Na noite de quarta, o time canadense assegurou a sétima vitória seguida ao bater o Chicago Bulls por 122 a 98, fora de casa. Kyle Lowry somou 20 pontos e dez assistências, enquanto Serge Ibaka também marcou 20 pontos e obteve sete rebotes.

O brasileiro Lucas Bebê somou dois pontos, dois rebotes e uma assistência nos três minutos em que atuou pelo time canadense, que também contou com 14 pontos e nove rebotes de Jonas Valanciunas. Bobby Portis fez 18 pontos pelo Bulls, que perdeu nove dos últimos 11 jogos e está na 12ª posição no Leste.

Com uma virada incrível, pois chegou a estar perdendo por uma diferença de 27 pontos, o Washington Wizards derrotou o New York Knicks por 118 a 113, fora de casa. Bradley Beal marcou 36 pontos e Otto Porter Jr. acrescentou 22 pelo quarto colocado do Leste. Tim Hardaway Jr. marcou 37 pontos, sendo 32 no primeiro tempo pelo Knicks, que perdeu os últimos oito jogos, sendo os quatro últimos sem Kristaps Porzingis e está na 11ª posição na mesma conferência.

Também com uma virada, no seu caso após estar perdendo por 23 pontos, o Philadelphia 76ers bateu o Miami Heat por 104 a 102. Ben Simmons registrou um "triple-double" de 18 pontos, 12 rebotes e 10 assistências e Dario Saric fez 19 pontos pelo sétimo colocado do Leste, que venceu os últimos cinco jogos. James Johnson anotou 22 pontos pelo Heat, com sete derrotas em oito duelos e na oitava posição na mesma conferência.

MAIS DO OESTE

Com um "triple-double" de Russell Westbrook - 23 pontos, 15 assistências e 13 rebotes -, o Oklahoma City Thunder derrotou o Memphis Grizzlies por 121 a 114. O New Orleans Pelicans bateu o Los Angeles Lakers com 42 pontos e 15 rebotes de Anthony Davis.

Ainda pela rodada de quarta, o O Utah Jazz bateu o Phoenix Suns por 107 a 97 para obter a 11ª vitória seguida. O Charlotte Hornets venceu o Orlando Magic por 104 a 102, com 22 pontos e 13 rebotes de Dwight Howard. Já o Detroit Pistons superou o Atlanta Hawks por 104 a 98 e o Indiana Pacers fez 108 a 103 no Brooklyn Nets.

