Rockets supera Lakers na segunda prorrogação e encerra jejum na NBA

O Houston Rockets sofreu para conseguir encerrar a sequência de cinco derrotas na NBA. Pela rodada de domingo, o time acabou com o seu jejum ao derrotar o Los Angeles Lakers por 148 a 142, em duelo definido apenas na segunda prorrogação e no qual James Harden se lesionou e Chris Paul teve desempenho brilhante nos tempos extras.

James Harden anotou 40 pontos até deixar a quadra antes do fim do duelo, durante o quarto período, por causa de uma lesão muscular. Sem ele, Chris Paul assumiu a responsabilidade de liderar o Rockets ao anotar 15 dos seus 28 pontos nas prorrogações. Além disso, somou dez assistências e seis rebotes.

Trevor Ariza marcou 26 pontos pelo Rockets. Já o brasileiro Nenê somou seis pontos, dois rebotes e uma assistência nos cinco minutos em que atuou pelo vice-líder da Conferência Oeste com 26 triunfos em 35 jogos.

O Lakers chegou a ter uma vantagem de 17 pontos, mas não conseguiu sustentá-la e sofreu a sexta derrota consecutiva. O time é o último colocado do Oeste, com 11 vitórias em 35 duelos. Julius Randle brilhou pela equipe com 29 pontos e 15 rebotes.

Vivendo o seu melhor momento no campeonato, o Dallas Mavericks conquistou a quarta vitória consecutiva ao bater o Oklahoma City Thunder por 116 a 113, fora de casa. Harrison Barnes anotou 24 pontos pelo Mavericks, que havia perdido os quatro encontros anteriores em Oklahoma e está na 12ª posição no Oeste.

Essa foi a segunda derrota consecutiva do Thunder, que conquistou o seu 12º "triple-double" na temporada com 38 pontos, 15 rebotes e 11 assistências. Paul George fez 25 pontos e Carmelo Anthony anotou 21 pelo quinto colocado do Oeste.

Melhor time da Conferência Leste, o Boston Celtics fechou o ano com 30 triunfos em 40 jogos ao superar o Brooklyn Nets por 108 a 105, em casa. Kyrie Irving anotou 28 pontos pelo Celtics. Essa foi a sétima derrota seguida do Nets para o time de Boston. E o seu destaque no duelo foi Rondae Hollis-Jefferson com 22 pontos e 12 rebotes.

Também pela rodada de domingo, o Washington Wizards superou o Chicago Bulls por 114 a 110, com 39 pontos, nove rebotes e nove assistências de Bradley Beal. Com 40 pontos de Lou Williams, o Los Angeles Clippers venceu o Charlotte Hornets por 106 a 98.

Confira os resultados da rodada de domingo da NBA:

Washington Wizards 114 x 110 Chicago Bulls

Indiana Pacers 90 x 107 Minnesota Timberwolves

Boston Celtics 108 x 105 Brooklyn Nets

Houston Rockets 148 x 142 Los Angeles Lakers

Oklahoma City Thunder 113 x 116 Dallas Mavericks

Los Angeles Clippers 106 x 98 Charlotte Hornets

Sacramento Kings 96 x 114 Memphis Grizzlies

Phoenix Suns 110 x 123 Philadelphia 76ers

Confira os jogos da rodada de segunda-feira da NBA:

Brooklyn Nets x Orlando Magic

Toronto Raptors x Milwaukee Bucks

Chicago Bulls x Portland Trail Blazers

Minnesota Timberwolves x Los Angeles Lakers