Rockets terminam com série de derrotas na NBA

O Houston Rockets quebrou uma seqüência de seis derrotas na temporada regular da NBA ao vencer, em casa, no sábado à noite, o Denver Nuggets por 109 a 81. O destaque dos Rockets (7-7) ficou com o ala-armador Tracy McGrady, com 35 pontos, enquanto o pivô chinês Yao Ming contribuiu com outros 22 e pegou 13 rebotes, deixando a quadra com um "double double" (duas categorias com dois dígitos). O armador Allen Iverson converteu 18 pontos e foi o cestinha do Nuggets (9-5). O ala Carmelo Anthony marcou 17 pontos e pegou oito rebotes para o Denver. McGrady é o destaque dos Rockets, mas não consegue ter uma seqüência de jogos desde sua chagada do Orlando Magic. O jogador possui um problema crônico em suas costas.