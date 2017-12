Rockets vencem no último segundo O Houston Rockets escapou da prorrogação com uma cesta de 3 pontos de Moochie Norris e venceu o Phoenix Suns por 103 a 100 neste domingo à noite. No começo do quarto período, os Rockets estavam em desvantagem de 14 pontos, mas conseguiram reverter o resultado, graças a Cuttino Mobley, que marcou 26 pontos para o time de Houston. Penny Hardaway foi o cestinha dos Suns e anotou 31 pontos.