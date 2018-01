Rockets vencem os Hornets na NBA O Houston Rockets derrotou neste domingo o New Orleans Hornets por 97 a 85, empatando com o Utah Jazz na terceira posição da Divisão do Meio-Oeste. Ambos têm 16 vitórias e 13 derrotas. Cuttino Mobley foi o cestinha dos Rockets, com 24 pontos, seguido por Steve Francis, com 23 pontos. Já os Hornets somaram sua quarta derrota consecutiva, mas continua em terceira lugar na Divisão Central, com 18 vitórias em 32 jogos. Jamal Mashburn foi o maior marcador da equipe, com 25 pontos. Outros jogos deste domingo: Phoenix 103 x 84 Cleveland LA Lakers 104 x 88 Toronto