Rockets volta a vencer na prorrogação O Houston Rockets derrotou o Los Angeles Clippers por 98 a 92, e asssim como em sua estréia na NBA, a vitória só foi selada na prorrogação. O jogo terminou empatado por 84 pontos, as Steve Francis garantiu a vitória aos Rockets marcanado 6 pontos no tempo extra. Na terça-feira, quando o time de Houston estreou na temporada 2001/2002 da liga profissional do basquete americano, Francis também foi o responsável pela vitória sobre o Atlanta Hawks, por 89 a 84.