Rodada decisiva no basquete paulista O Unimed/Americana e o Corinthians/Santo André podem assegurar, na rodada desta terça-feira, classificação para semifinal do Campeonato Paulista Feminino de Basquete. O Unimed, das irmãs Silvinha e Helen Luz, que venceu os dois primeiros confrontos das quartas-de-final contra o Carapicuíba Basketball (130 a 63 e 134 a 61), joga em casa, às 20 horas. O Santo André, da técnica Laís Elena, que também tem vantagem de 2 a 0 na série melhor-de-cinco contra o BCN/Osasco (82 a 54 e 82 a 49), precisa de mais uma vitória, a partir das 20 horas, em Santo André. Também nesta terça-feira, às 20 horas, o SERC/Santa Maria, de São Caetano do Sul, joga em casa contra o CEO/Unimed/Ourinhos. O time de Ourinhos, do técnico Edson Ferreto e que é o atual campeão estadual, lidera a série melhor-de-cinco por 1 a 0 (93 a 85).