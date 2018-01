Rodada do Nacional terá 5 jogos hoje Cinco jogos serão realizados neste domingo pela segunda rodada do returno do Campeonato Nacional Masculino de Basquete: às 18 horas, Tilibra/Copimax, de Bauru x Botafogo, Marathon/Franca x Ipiranga/Badesc, Unisanta x Valtra/UMC/Mogi e Leitor/Casa Branca x Sogipa e às 19 horas, Londrina x COC/Ribeirão e Vasco x Hebraica. Os resultados de sexta-feira: Fluminense 96 x 86 Universo/Ajax, Londrina 101 x 98 Mogi, Franca 96 x 59 Sogipa, Casa Branca 63 x 87 Ribeirão Preto, Vasco 97 x 87 Ipiranga/Badesc.