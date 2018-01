Rodada dupla em São Paulo agita o basquete brasileiro O basquete brasileiro vai ter rodada dupla nesta sexta-feira, em São Paulo, no Ginásio do Paulistano, com jogos amistosos das seleções masculina e feminina. Ambas se preparam para a disputa dos campeonatos mundiais. A primeira a entrar em quadra é a seleção masculina, que faz o último dos 4 amistosos contra a Nova Zelândia. O jogo está marcado para começar às 18h15, com transmissão da SporTV. Depois disso, o Brasil parte para a preparação fora do País - a parada inicial é na Argentina. Depois é a vez da seleção feminina, que faz seu primeiro amistoso contra o Chile, a partir das 20 horas, com transmissão da SporTV 2. Depois, no sábado, brasileiras e chilenas voltam a se enfrentar em São Paulo. O Mundial masculino começa dia 19 de agosto e será disputado no Japão. Já o campeonato feminino acontecerá em São Paulo, a partir de 12 de setembro.