Rodada sem surpresas no basquete Não houve surpresas na rodada desta segunda-feira do Campeonato Brasileiro Feminino de Basquete. Os líderes Santo André e Vasco continuam invictos e na liderança da competição. Jogando em casa, no Ginásio Pedro Dell´Antonia, o Santo André venceu o Guaru Nova Geração por 82 a 81. Korie, da equipe de Guarulhos, foi a cestinha, com 23 pontos. Já o time carioca conseguiu os dois pontos fora de casa: bateu o Paraná por 91 a 79, em Curitiba. Em terceiro lugar está o Ourinhos Unimed Ceo, que derrotou a seleção brasileira juvenil por 73 a 63, no ginásio do colégio Dom Bosco, em São Luís. As juvenis participam da competição com o objetivo de se preparar para o mundial da categoria. A última partida da rodada, em Joinville, terminou com vitória do visitante Jundiaí sobre o Univille Abaj, por 103 a 80. Foi a primeira vitória da equipe paulista, enquanto a catarinense, lanterna, continua sem vencer.