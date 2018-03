Rodman, ex-jogador da NBA, é preso por violência doméstica

O americano Dennis Rodman, ex-jogador de basquete, foi preso na madrugada desta quinta-feira em um hotel de Los Angeles, nos Estados Unidos, por suposta violência doméstica.Rodman, que jogou por Detroit Pistons e Chicago Bulls, foi detido em um hotel de Los Angeles, nos Estados Unidos. "Durante a investigação, a Polícia descobriu que ele tinha agredido uma mulher", disse Richard French, porta-voz do Departamento de Polícia de Los Angeles. O ex-jogador de Detroit Pistons e Chicago Bulls foi liberado após pagar uma fiança de U$ 50 mil (aproximadamente R$ 85 mil). Steve Simon, representante de Rodman, disse que ele passa por um momento difícil devido à separação de Michelle Moyer. A ex-mulher proibiu o ex-jogador de visitar seus filhos. "Seu coração está partido. Ele não está vivendo um bom momento", explicou Simon, segundo o jornal Los Angeles Times. O representante atribui ao consumo excessivo de álcool a origem da agressão, que deixou um hematoma no braço da vítima. "O processo legal vai esclarecer o assunto. Espero a chegada das provas que esclareçam isto, pois não é algo característico dele", disse Simon. Em abril de 1999, Rodman se separou da modelo Carmen Electra após um casamento de menos de cinco meses. Há quatro anos, o ex-jogador vendeu sua casa em Newport Beach, na Califórnia, após Michelle pedir o divórcio. Antes da separação, a ex-mulher havia obtido na Justiça uma ordem de restrição temporária que proibia Rodman de se aproximar dela. Durante uma audiência judicial, Michelle alegou que havia sido agredida e ameaçada em janeiro de 2003. Nos documentos judiciais Moyer afirmou ter sofrido "violência doméstica". "A atitude hostil e agressiva, unida ao álcool e à sua estatura, me assustava", disse Moyer.