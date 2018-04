Rodman vai jogar no México O ala/pivô Dennis Rodman, que no auge jogou no Chicago Bulls dos anos 90, na NBA, anunciou que defenderá o time Fuerza Regia no Campeonato Mexicano de Basquete. Ele disputará duas partidas pelo clube mexicano nesta semana. A intenção do jogador é mostrar que está em forma para voltar a atuar na NBA. O presidente do clube mexicano, Sergio Ganem, viaja nesta semana para oferecer um contrato curto de Rodman para Chicago Bulls ou Detroit Pistons.