Ron Artest, do Sacramento Kings, é detido por agressão O ala do Sacramento Kings, Ron Artest, foi detido em Sacramento, na Califórnia, sob a acusação de agredir sua esposa. A polícia da capital da Califórnia deteve o jogador após uma mulher pedir ajuda por telefone de madrugada, da casa do atleta, de acordo com autoridades locais. Depois de interrogar Artest e sua mulher, as autoridades decidiram autuá-lo por "violência doméstica" e tentativa de "evitar que a vítima chamasse a polícia". Conhecido por seu temperamento explosivo, o ala, de 27 anos, é considerado um dos melhores defensores da NBA, mas se envolve em confusões constantemente. A maior delas foi em uma briga generalizada em um jogo contra o Detroit Pistons, em novembro de 2004. Por conta do incidente, em que agrediu um torcedor do Pistons, que jogava em seu ginásio, o Palace of Alburn Hills, Artest - que na época jogava no Indiana Pacers - foi punido com a mais longa suspensão da história da NBA: 73 jogos.