Rondo deixa o Celtics e celebra chegada ao Mavericks

O Dallas Mavericks confirmou a contratação de um dos grandes armadores da NBA na atualidade. Rajon Rondo deixou o Boston Celtics e acertou com o time texano, que entra de vez no rol de candidatos ao título da temporada. Lá, irá compor um dos quintetos titulares mais fortes de toda a liga, ao lado de Monta Ellis, Chandler Parsons, Dirk Nowitzki e Tyson Chandler.

Em seu último ano de contrato com o Celtics, Rondo foi trocado por três atletas de menor expressão do Mavericks (o armador Jameer Nelson, o ala Jae Crawder e o pivô Brandan Wright) além de uma escolha de primeira rodada do Draft de 2015 e outra de segunda do Draft de 2016. Além disso, o Boston mandou ao time de Dallas o desconhecido pivô Dwight Powell.

Rondo estava em sua nona temporada com o Celtics, tendo conquistado o título de 2007/2008. Mas desde as saídas de Kevin Garnett, Paul Pierce e Ray Allen, em 2013, se mostrava desanimado com a queda de rendimento do time e a impossibilidade de lutar pelo título. Ainda assim, agradeceu pelos anos em Boston.

"Meu tempo em Boston significou muito. Eu cresci com essa cidade, tanto como jogador quanto como pessoa. O amor que tenho pela torcida mais leal e que mais apoia na liga é inigualável. Meus companheiros não mostraram outra coisa que não seja coração nos últimos dois anos. Eles são alguns dos maiores trabalhadores com quem joguei e desejo a eles o melhor", escreveu em sua página no Twitter.

O armador também aproveitou para falar sobre sua expectativa em Dallas. "A oportunidade de jogar com esses jogadores, como Dirk, Monta, Tyson e o jovem talento de Chandler é animadora. Eu estou ansioso para construir algo especial em Dallas", afirmou.

Ao longo de sua carreira, Rondo tem médias de 11 pontos, 8,5 assistências e 4,7 rebotes, sendo que na atual temporada as médias são de 8,3 pontos, 10,8 assistências e 7,5 rebotes. Sua nova equipe, o Mavericks, é atualmente sexta colocada na Conferência Oeste, com 19 vitórias em 27 jogos. Já o Celtics é somente o nono no Leste, com nove vitórias.