Rússia vence a Espanha e vai às semifinais do Mundial A Rússia venceu a Espanha por 60 a 56, na tarde desta quarta-feira, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, e se classificou para as semifinais do Mundial Feminino de Basquete. Agora, a equipe enfrenta o vencedor do confronto Estados Unidos e Lituânia, que se enfrentam às 19h45, no mesmo local. A ala-pivô Amaya Valdemoro, segunda cestinha do Mundial, foi mais uma vez a jogadora mais ofensiva em quadra, com 21 pontos, mas perdeu um arremesso decisivo, numa infiltração, a 10 segundos do fim, quando a Rússia tinha apenas dois pontos de vantagem. No rebote, a Espanha fez falta e as russas conseguiram ampliar a vantagem. A russa Maria Stepanova, considerada uma das musas do Mundial, mostrou que também é boa de bola: marcou o único duplo-duplo da partida, com 14 pontos e 10 rebotes, e fez pontos decisivos no último quarto. A equipe espanhola começou melhor a partida, e fechou o primeiro quarto com 10 pontos de vantagem. Na segunda etapa, porém, parou, com apenas seis pontos, e terminou atrás, 31 a 27. O equilíbrio foi a tônica nos dois últimos quartos, mas a Rússia teve mais força na defesa e aproveitou melhor as oportunidades no ataque, assegurando a vitória e a classificação. A Espanha participa da disputa de quinto a oitavo lugares.