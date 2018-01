Russo Kirilenko é o destaque na vitória do Utah Jazz O russo Andrei Kirilenko fez 22 pontos e interceptou 18 rebotes na vitória do Utah Jazz sobre o Phoenix Suns por 107 a 99, na noite desta terça-feira, em Slat Lake City, numa partida em que a equipe de Utah chegou a estar perdendo por uma diferença de 15 pontos. O canadense Steve Nash foi o melhor jogador do Suns, com 20 pontos assinalados. O brasileiro Leandro Barbosa, companheiro de equipe de Nash, jogou durante 28 minutos, fez 12 pontos e pegou um rebote. Outros resultados da rodada Washington Wizards 100 x 112 New Jersey Nets New York Knicks 109 x 114 Toronto Raptors Charlotte Bobcats 106 x 102 Orlando Magic Memphis Grizzlies 105 x 75 Indiana Pacers New Orleans Hornets 120 x 108 Los Angeles Clippers Minnesota Timberwolves 100 x 96 Miami Heat Dallas Mavericks 88 x 72 Houston Rockets San Antonio Spurs 107 x 96 Golden State Warriors Sacramento Kings 105 x 96 Seattle SuperSonics