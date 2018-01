S. André e Ribeirão vencem no Paulista O Campeonato Paulista feminino de basquete da Série A-1 começou neste sábado com duas partidas: AD Santo André 80 x 70 Santa Maria/São Caetano, no Ginásio Municipal Pedro Dell Antonnia, em Santo André (SP); e SME Ribeirão Preto/Clube Verdade 55 x 50 Unimep/Ahmpla/Selam, no Ginásio da Cava do Bosque, em Ribeirão Preto (SP). A competição continua neste domingo com apenas uma partida: Pão de Açúcar/Unimar/Marília x Pão de Açúcar/FIO/Ourinhos, às 18 horas, no Ginásio de Esportes do Colégio Cristo Rei, em Marília (SP). A ESPN Brasil mostra o jogo ao vivo.