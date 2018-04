S. André fará final com Americana A equipe de Santo André está na final do Campeonato Paulista Feminino de Basquete, ao derrotar, nesta terça-feira à noite, o time de Guaru por 98 a 76. Com este resultado, a equipe do ABC fechou a série melhor-de-cinco com três vitórias consecutivas. Agora, Santo André fará a final da competição com Americana, que também despachou Ourinhos com 3 a 0.