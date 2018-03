S. José decreta luto oficial por Bira O prefeito de São José dos Campos, no Vale do Paraíba, Emanuel Fernandes (PSDB), declarou luto oficial de três dias, pela morte do ex-atleta Ubiratan Maciel. O corpo do ex-atleta Bira deve chegar a São José dos Campos às 18 horas. O velório será na Câmara Municipal de São José dos Campos e o enterro está previsto para esta sexta-feira no cemitério das Flores, onde a família de Bira possui um jazigo. O horário do enterro ainda não foi definido pela família. Segundo o médico João Manoel dos Santos, parente de Bira, atletas como Oscar Schimidt já confirmaram presença.