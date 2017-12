Sabonis decide voltar às quadras O pivô lituano Arvidas Sabonis, ex-jogador do Real Madrid e do Portland Trail Blazers, da NBA, decidiu voltar às quadras. O jogador, de 2,20 metros e 37 anos, confirmou nesta quarta-feira que vai defender o Zalguiris Kaunas, equipe onde começou sua carreira, em 84. Sabonis vai jogar as cinco últimas partidas do campeonato lituano para tentar classificar sua equipe para a fase final. O pivô abandonou o Portland e a NBA no início da temporada depois de sofrer uma lesão no pé. Foi inscrito pelo Zalguiris para a Euroliga, mas não chegou a disputar o campeonato.