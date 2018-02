Sabonis lidera vitória do Portland O lituano Arvydas Sabonis foi o destaque na vitória do Portland Trailblazers sobre o Indiana Pacers por 95 a 88, na noite desta segunda-feira, em Indianápolis (EUA). Sabonis, de 38 anos, marcou 16 pontos, 12 deles no último quarto, e foi decisivo na partida. O resultado colocou fim a duas derrotas consecutivas dos Trailblazers, que mantêm a segunda posição da Divisão do Pacífico, com 43 vitórias e 24 derrotas. Jermaine O´Neal foi o cestinha dos Pacers, com 31 pontos. Mesmo com o derrota, o Indiana ainda tem uma situação confortável na Divisão Central, na segunda posição, com 39 vitórias e 28 derrotas. Outros dois jogos foram realizados nesta noite. O Phoenix venceu em casa, na prorrogação, o Toronto Raptors por 95 a 91 e o Los Angeles Lakers bateu o Los Angeles Clippers por 102 a 85.