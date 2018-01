Sacramento campeã pela 1.ª vez da WNBA A equipe do Sacramento Monarchs conquistou pela primeira vez em sua história o título da WNBA (a liga americana feminina de basquete) nesta terça-feira, ao vencer no quarto jogo (melhor de cinco) o Connecticut Sun por 62 a 59. Com isso, Sacramento fechou a série com três vitórias a uma. A cestinha da partida foi Asjha Jones, do Sacramento, com 21 pontos.